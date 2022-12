"Me preocupa que mis hijos escuchen las letras de reguetón": Juanes

En entrevista con BLU Radio, el cantante Juanes se mostró muy complacido con los dos Grammys latinos obtenidos el pasado jueves en Las Vegas, con los que suma 23 de estos premios, sin incluir los dos Grammy norteamericanos.

“Quedé muy contento y estoy celebrando. Muchísima alegría de que este trabajo haya sido reconocido por la academia y por los votantes”, expresó.

Por esta razón, Juanes manifestó que está en un momento especial de su carrera: “Este álbum me ha traído muchísimas alegrías. Es un álbum al que yo le aposté muchísimo, al arte. Es un álbum visual, casi que hicimos una película para presentarlo”.

Agregó que, si bien se deja permear por algunos ritmos, por ahora no ha pensado en cantar géneros como el reguetón. Al respecto, manifestó que no le gustan las letras de ciertas canciones de ese ritmo.

“Me parece un poco complicado el hecho de ser padre de familia y escuchar a mis hijas cantar esas letras. No me parece bien, pero Maluma es un muchacho que canta bien, que ha hecho un esfuerzo para mejorar y es un fenómeno. Como padre de familia me preocupa un poco que mis hijos canten estas letras”, enfatizó.

Juanes se anotó el Grammy Latino al mejor disco pop-rock por "Mis planes son amarte". Además, obtuvo el premio a Mejor canción alternativa por “Amárrame”.

Escuche aquí la entrevista completa:

