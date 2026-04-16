"Me siento como en casa": Luis Ángel 'El Flaco' confiesa su estrecha relación con Colombia

De Sinaloa, México, Luis Ángel Franco encontró su pasión por la música en la opera y en el referente latino de la ranchera: Vicente Fernández, quien lo inspiró para que las letras fueran las que conectara con el público. Pero con el paso de los años vio una oportunidad lejos de casa y en donde podía construir una identidad completamente nueva.

El cantante mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ da un paso clave en su internacionalización al presentar El Rencoroso, un sencillo que marca su incursión directa en la música popular colombiana. En entrevista con Blu Radio, el artista reveló que este lanzamiento no es casualidad, sino el resultado de una conexión profunda con Colombia, su cultura y su público.

“El Rencoroso” no solo representa un nuevo sonido en su carrera, sino también una declaración de intenciones: conquistar nuevos mercados sin perder su esencia. “Es la primera canción que saco con un corte colombiano, con un corte de su música popular colombiana. Esperamos que les agrade y que les guste”.

“Yo miré una serie de José José que la sacaron no hace mucho, hace algunos 7, 8 años, y yo me la aventé la serie completita. No me acuerdo cuántos capítulos, pero me la aventé de volada. Entonces Colombia era uno de los lugares donde lo querían muchísimo a José José. Y ahí fue donde yo como que la mente se me abrió y dije, ah, caray, también para allá puede ir uno (…) Y de ahí fue que yo dije: algún día podré ir a Colombia, algún día podré ir a disfrutar de su música, de su cultura”, contó.



Foto: AFP

Pero nunca imaginó que esta relación se podía llegar a solidificar tan profunda y tan rápido como ha sucedido en el último tiempo. Construyó una amistad con Pipe Bueno, Jessi Uribe y Yeison Jiménez, este último que antes del accidente fue uno de los que más apostó por él y su relación con Colombia.

“Yeison me iba a jalar acá con ustedes y yo, en las oportunidades que hubiera, lo iba a jalar hacia allá. Y lo cumplió, porque en su último cumpleaños, un día antes de su cumpleaños, en el Campín, él tuvo su evento y me invitó. Entonces él dijo: flaco, ven para acá, loco, ya está lleno, va a ser una sorpresa que yo le quiero dar al público, y vente, loco. Entonces me traje mi banda, me traje todo, y nos pusimos ahí, cantamos bien padre. Creo que la gente le gustó (…) Pues lo traigo en el corazón a él y a toda su familia, a todos sus fans. Entonces le mandamos mucha, mucha luz, mucha bendición hasta donde él se encuentra ahorita”, dijo.

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Dentro de sus metas, el artista no descarta presentarse en solitario en el estadio El Campín de Bogotá, siguiendo los pasos de otros exponentes del regional mexicano.

“Es un sueño bien grande… hay que ser soñadores para seguir haciendo cosas interesantes”, señaló.

Finalmente, dedicó un mensaje especial a sus seguidores en Colombia, reafirmando su compromiso con el país: “El corazón de México y de Colombia, en mi caso, está ahí bien comprometido”.