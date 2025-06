Medellín evoluciona su música regional y artista llega como pionero de nueva generación

Medellín se volvió cuna de grandes artistas gracias a exponente como Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro, pero claramente una ciudad tan diversa no gira 100 % en torno al género urbano, pues también es la capital que vio nacer a Juanes, Sebastián Yatra, Camilo, entre otros, en donde diversos géneros comparten y donde también ha tomado fuerza uno: el regional mexicano y popular.

Ahí es donde aparece una nueva generación de artistas que llevan la bandera de Antioquia por lo alto, demostrando, además, que la cultura paisa es capaz de superarse así misma, incluso, en la música. Un artista como Mateo de Dios ha sido ejemplo de ellos y llegando ya a personajes como Ryan Castro, demostrando que la capital de Antioquia es la casa de la diversas musical.

“Para mí es muy bacano atreverme a hacer esto y ser de los poquitos que lo están haciendo. Es más, nos encantaría que más gente entrara al género, porque es que empezamos a hacer un sonido más global, que es lo que yo quiero y tengo pensado con esto, porque el sonido mira que es más andino, (o sea, es más de todo, no es sólo de una sola región, sino de poder trabajar más duro. Entonces, toca trabajar más duro, toca tener apuestas más duras, es más difícil, pero es más bonito”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Llegó al regional en 2022 y se dio gracias a la conexión que comenzó a construir con diversos artistas mexicanos, quienes lo ‘engancharon’ mucho más a este modelo de hacer música y sus números comenzaron a crecer, en especial desde el propio público mexicano que comenzó a abrirle las puertas.

“Yo siento que se pasa en Medellín porque Medellín tiene como una afinidad con la persona que anda en esa vibra, como de andar chill, de andar relajado. Tú sabes que la gente que está en Bogotá, de pronto la vibra es más como pensando en trabajo, en cosas muy grandes. En Medellín eso está muy chill. Entonces, como en Medellín está chill y no hay tanto ambiente de medios”, dijo.

Mateo de Dios y Peso Pluma // Foto: Instagram @mateodedioss

Ryan Castro, un logro cumplido

El 28 de marzo de 2025, Mateo de Dios estrenó su canción ‘Quería Dinero’ al lado de uno de los referentes actuales del género urbano como lo es Ryan Castro, quien quedó encantado por la forma de hacer música y con una letra para hablar de la superación y la capacidad de alcanzar sueños.

“Hermano, imagínate que yo llevo la música como unos 7 años o más. Y en ese viaje, en este paseo, porque ha sido una experiencia muy bonita, uno va conociendo mucha gente. Y se me dio la oportunidad de conocer a Ryan. O sea, me tocó Ryan cuando recién llego de Curazao y ya tenía un temita pegado. Y nos volvimos parceros y hoy tenemos una amistad muy bonita”, contó.

La base de la letra de esta canción, sin duda, ha sido la importancia de la superación personal y la manera en que las personas deben superar así mismas para alcanzar las cosas grandes que parecen imposibles más allá de los años, un parche de “meterle moral”, según él.

“Hermano, lo que más me gustó fue que para mí eso está categorizado en niveles de niveles, Ryan es otro nivel, al tú trabajar con otro nivel, tú te aprendes a mover a ese nivel, eso es lo que más me gustó, que les aprende uno demasiado para mí, ellos ni siquiera desde ahora, sino desde que ellos empezaron, porque me tocó ver que ellos mismos crearon su oportunidad, entonces para mí hoy verlos es un orgullo también como su parcero, es que uno siente como algo diferente, cuando los conocí y me los hice mis parceros, tanto a Ryan como a otra persona que está muy cerca que se llama Toro, se me volvió un amor muy bonito, porque uno ve a esos manes soñando más grande que uno”, puntualizó.

Mateo de Dios y Ryan Castro // Foto: Instagram @mateodedioss

“Medellín es el corazón de la creación musical en Latinoamérica”

Para el artista, la capital antioqueña se ha convertido en un epicentro clave donde confluyen talentos de diferentes países: “Todos llegan a Medellín, porque aquí están Balvin, Karol G, Maluma, Feid… pero también están los productores que conectan todo: Sky, Ovy, Sog, Coque, Johan, Parra, Iván Calderón. Es donde está nuestra industria, la de creación”, afirmó.

En su análisis, Medellín no solo ha conquistado el reggaetón, sino que también ha abierto un nuevo espacio para los sonidos regionales: “Lo que hizo Karol con ‘El de las Copas’, lo que hizo Maluma con Carin León, y ahora Ryan colaborando conmigo, todo eso le da dinámica al movimiento. Estamos creando un nicho, un género que está creciendo, y entre más apoyo, más exponentes salgan, mejor para todos”.