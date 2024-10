Morat sorprendió a sus fans en Chile con invitada colombiana en el concierto

‘Antes que amanezca’, el tour de la banda bogotana Morat llegó este sábado, 5 de octubre de 2024, a territorio chileno. Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales continúan dejando por alto la industria musical colombiana con este tipo de presentaciones que cuentan con invitados de honor.

Por supuesto, Chile no fue la excepción y la banda sorprendió a todos con Ela Taubert como invitada. Para sorpresa de muchos, casi todo el estadio terminó entonando las canciones de la también bogotana, que, por supuesto, aseguró haber cumplido un sueño de niña.

“¡Aún tengo el corazón a millón! @morat es mi banda favorita desde que tengo memoria, en el colegio solo cantaba cada una de sus canciones, me acompañaron en mis tusas jajaja, y no me perdía ningún concierto JAMÁS… ellos han estado presentes en mi vida SIEMPRE!! Además de acompañarme me inspiraron a escribir mis canciones y a seguir mis sueños”, expresó ella a través de cuenta de Instagram.

Ela Taubert y Morat en Chile // Foto: Instagram @elataubert

Según algunos cercanos a la música, ella maneja un estilo musical parecido a los integrantes de Morat por lo que esto no sorprendió en ese sentido. Muchas personas comenzaron a pedir a gritos una colaboración, pues consideran que seria una unión casi perfecta.

Publicidad

“¡¡GRACIAS por invitarme a ser parte de su noche aquí en Chile!! ¡¡Me cumplieron un sueño!! Fue un regalo cantar juntos, hicieron de “¿Cómo pasó?” Aún más especial. Tienen el corazón más grande y noble del mundo, y eso me llenó aún más. LOS QUIERO INFINITO”, puntualizó Taubert en su publicación.

Ela Taubert se convirtió en una de las artistas con mayor progresión de los últimos meses. Luego de ser telonera de Karol G en Bogotá, su carrero comenzó a crecer rápidamente, incluso, Spotify la ha destacado como una de las promesas colombianas y su gira ‘Metamorfosis Tour’ ha sido un éxito hasta la fecha, llenando en varios países.