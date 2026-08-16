Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de ‘Heroes’ y ‘Nashville’

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años, según confirmó su padre, Skip Panettiere, en un comunicado difundido por ABC News. La familia solicitó privacidad mientras enfrenta la pérdida y asimila la muerte de la intérprete.

Hasta el momento, no se han informado las causas del fallecimiento. De acuerdo con información publicada por TMZ, Panettiere se encontraba junto a su pareja, Brian Hickerson, al momento de su muerte.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su padre en el comunicado.

Una carrera que comenzó desde la infancia

Panettiere inició su trayectoria artística cuando tenía apenas 11 meses, participando en comerciales de televisión. Posteriormente obtuvo papeles en producciones televisivas y comenzó a consolidarse como actriz infantil.

A lo largo de su carrera participó en películas como ‘Remember the Titans’, ‘Raising Helen’, ‘Ice Princess’, ‘Triunfos robados’ y ‘Scream 4’. También tuvo apariciones en series como ‘Malcolm in the Middle’, ‘La ley y el orden’ y ‘El toque de un ángel’.

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Uno de sus personajes más reconocidos llegó con ‘Heroes’, serie en la que interpretó a Claire Bennet. Más adelante, protagonizó el drama musical ‘Nashville’, donde dio vida a Juliette Barnes, otro de los papeles que marcó su trayectoria.

Sus últimos años y sus memorias

La actriz habló públicamente en diferentes momentos sobre las dificultades que enfrentó durante su vida y su experiencia como figura pública desde una edad temprana.

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En mayo había publicado sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, obra en la que abordó diferentes aspectos de su historia personal y profesional.

La noticia de su muerte generó reacciones entre seguidores y personas vinculadas a su trayectoria. Por ahora, su familia ha pedido respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo.