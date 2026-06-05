Muere reconocido actor de 'La Familia P. Luche' de forma repentina: esto se sabe

Una nueva noticia sacude al mundo del entretenimiento mexicano y genera tristeza entre los seguidores de una de las series de comedia exitosas de la televisión.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un actor que formó parte del elenco de 'La Familia P. Luche', producción que marcó a varias generaciones y se convirtió en un fenómeno de audiencia gracias a las actuaciones de Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Se trata de Abraham Pérez, intérprete recordado por dar vida al personaje del “licenciado Cortillo”, quien apareció en distintos episodios de la segunda y tercera temporada de la popular serie. Su participación lo convirtió en un rostro familiar para los fanáticos de la producción, que aún hoy sigue siendo una de las más vistas y comentadas de la televisión mexicana.

La noticia de su muerte comenzó a circular durante la noche del jueves 4 de junio a través de redes sociales. El encargado de comunicarla fue Omar Crew, creador de contenido y conductor del podcast La cabina paranormal, quien publicó un emotivo mensaje para despedirse de quien consideraba un amigo cercano desde hace muchos años.



Murió el actor del licenciado Cortillo de La Familia P. Luche. Foto: Captura de video

En su publicación, Omar Crew recordó la amistad que mantenía con el actor y expresó sus condolencias a la familia. Además, destacó la cercanía que existía entre ambos desde la infancia, señalando que sus padres compartieron una amistad de más de cinco décadas.

Tras la difusión del mensaje, surgieron dudas entre algunos internautas sobre la información. Sin embargo, el creador de contenido volvió a pronunciarse para reiterar que conocía personalmente a Abraham Pérez y que podía confirmar su fallecimiento debido al estrecho vínculo que unía a sus familias.

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La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales. Decenas de usuarios compartieron mensajes de despedida y recordaron algunas de las escenas más memorables del “Licenciado Cortillo” dentro de la serie. Incluso, varias personas aseguraron haber conocido al actor fuera de los reflectores y destacaron su carácter amable y alegre.

Por ahora, las causas de la muerte de Abraham Pérez no han sido reveladas públicamente. Tampoco se han entregado detalles sobre posibles homenajes o ceremonias para despedir al actor.

Aunque su carrera estuvo ligada principalmente al éxito de La Familia P. Luche, su personaje logró permanecer en el recuerdo de los espectadores, quienes hoy lamentan la partida de uno de los actores que formaron parte de una de las comedias más emblemáticas.