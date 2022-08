Murió la mamá de la ‘Chimoltrufia’: revelaron humillaciones que sufrió por parte de Florinda Meza

La actriz Anabel Gutiérrez, ícono del cine y la televisión mexicana, falleció este domingo a los 89 años. Fue reconocida por su trabajo en cine al lado del gran Pedro Infante en la cinta Escuela de vagabundos y en televisión hizo parte del programa mundialmente conocido de Chespirito, junto a Roberto Gómez Bolaños.

Con Bolaños alcanzó su fama como 'Doña Espotaverderona', madre del personaje de la 'Chimoltrufia' . Pero no todo fue color de rosa y, aunque compartió al lado de Roberto Gómez Bolaños, su cercanía con Florinda Meza no fue del todo una buena experiencia.

Gutiérrez, figura representativa de la llamada ‘Época de oro del cine mexicano’, fue llamada por ‘Chespirito’ a finales de los años 60 para participar en algunos 'sketches' en el Canal 8. Y tiempo después sería una de las estrellas del programa de Bolaños.

La primerísima actriz contó varias veces de sus roces con Meza, sobre todo cuando se trataba de las grabaciones. Según ella, porque el ego la cegaba completamente y la hacía ver como una principiante. Para ese entonces, Gutiérrez ya llevaba más de cinco décadas de trayectoria.

"No digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda me dijo: ‘Te voy a llevar al camerino’. Dije: ‘¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?’. ‘Para enseñarte a ser actriz’, respondió. Le dije '¡Ah!. Bueno'. 'Actriz eres de cine, pero de televisión no', aclaró, y le pregunté: ‘¿Cuándo quieres que vaya al foro?’", contó a medios en ese entonces.

A partir de ese momento empezó un sufrimiento para la gran actriz, que terminó llorando varias veces en su camerino tras las humillaciones y malos tratos de la esposa de Roberto Gómez Bolaños.

El programa terminó a inicios de la década de los 90 y a pesar de su incómoda relación con Meza, Gutiérrez jamás habló mal de ‘Chespirito’, quien falleció en el 2014.

