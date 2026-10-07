Murió Piero: el antecedente de salud que había preocupado a sus seguidores

Piero De Benedictis murió a los 81 años de edad este miércoles 7 de octubre. El cantautor, recordado por canciones como ‘Mi viejo’, ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’ y ‘Llegando llegaste’, tuvo una extensa carrera ligada a la canción popular y al rock nacional argentino.

El artista había nacido en Italia en 1945 y posteriormente se radicó en Argentina, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria musical. Hasta los últimos años se mantuvo activo y continuó presentándose ante su público.

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De hecho, en abril pasado hizo una gira por Colombia, donde también cuenta con numerosos seguidores. Durante esas presentaciones ofreció un espectáculo especial por su álbum infantil ‘La sinfonía inconclusa del mar’, acompañado por actores, bailarines y su banda.

El problema de salud que llevó a Piero a ser hospitalizado

En abril de 2023, Piero atravesó un delicado episodio de salud que generó preocupación entre sus seguidores. El cantante tuvo que ser internado de urgencia después de presentar una afección respiratoria.



En ese momento tenía programada una serie de conciertos en Ecuador, pero sus problemas de salud llevaron a suspender la gira. Inicialmente, el artista permaneció hospitalizado con pronóstico reservado y bajo observación médica durante al menos 96 horas.

Posteriormente, su representante confirmó que Piero había sido diagnosticado con neumonía y permanecía internado en una clínica de Buenos Aires.

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El músico evolucionó favorablemente y pudo retomar sus actividades artísticas. Meses después regresó a los escenarios en Ecuador y su equipo señaló que se encontraba recuperado.

En 2024, el propio Piero se refirió a aquel episodio y lo describió como “un momento fuerte de salud”, aunque también aclaró que algunas versiones que habían circulado sobre su estado habían sido exageradas.

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No obstante, es importante aclarar que la neumonía que sufrió en 2023 no es necesariamente la causa de su muerte. Hasta el momento, la información entregada por sus familiares y representantes no establece una relación entre aquel episodio respiratorio y el fallecimiento del cantante ocurrido este miércoles.