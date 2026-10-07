Murió el cantante Piero a sus 81 años

En la tarde de este miércoles, 7 de octubre, se confirmó la muerte del reconocido cantautor Piero, a los 81 años de edad.

El artista, considerado uno de los principales exponentes de la canción social y la trova en Argentina y Latinoamérica, falleció luego de presentar complicaciones de salud en las últimas horas. Piero había permanecido internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde su estado se habría agravado recientemente.

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"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero", informó la cuenta de Instagram del artista.

Cuenta de Instagram de Piero Foto: captura de pantalla

Piero, cuyo nombre de nacimiento era Piero Antonio Franco De Benedictis, nació en Italia, pero desarrolló gran parte de su carrera artística en Argentina. Además de su nacionalidad argentina, también tenía nacionalidad colombiana, país con el que mantuvo un vínculo especial durante buena parte de su vida y trayectoria musical.



De hecho, recientemente el cantautor había estado en Bogotá, donde celebró su cumpleaños número 81. Su presencia en Colombia fue una de las últimas apariciones públicas conocidas del artista antes de que se conocieran reportes sobre su estado de salud y posterior hospitalización en Buenos Aires.

A lo largo de su extensa carrera, Piero se convirtió en una figura reconocida por sus canciones de contenido social y por abordar en sus composiciones temas relacionados con la vida cotidiana, las relaciones familiares y las realidades sociales de su época. Entre sus obras más recordadas se encuentra “Mi Viejo”, una canción que trascendió generaciones y se convirtió en uno de los mayores referentes de su trayectoria.

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La noticia de su fallecimiento genera reacciones en Argentina y en distintos países de Latinoamérica, donde Piero construyó durante décadas un público que acompañó su carrera musical.