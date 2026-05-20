Murió reconocida actriz mientras grababa una película: esto se sabe

El mundo del entretenimiento está de luto tras la noticia de la muerte de una joven actriz que se perfilaba como una de las figuras más prometedoras de la televisión y el cine.

La artista falleció de manera repentina el pasado miércoles 13 de mayo mientras participaba en el rodaje de una producción audiovisual, según confirmó la agencia encargada de representar su carrera.

Se trata de Luna Jordan, actriz alemana de 25 años, cuya muerte fue anunciada oficialmente mediante un comunicado difundido este lunes. En el mensaje, sus representantes lamentaron el fallecimiento inesperado de la intérprete y pidieron respeto por la privacidad de su familia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte. Las autoridades tampoco han divulgado reportes médicos ni detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso, lo que ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas de la industria audiovisual.



¿Quién era Luna Jordan?

Nacida en Berlín, Jordan inició su carrera desde muy joven y logró abrirse camino rápidamente en la actuación gracias a su talento y versatilidad frente a las cámaras. Con el paso de los años, participó en varias producciones reconocidas que la posicionaron como uno de los rostros jóvenes más destacados de la ficción europea.



Su nombre comenzó a ganar mayor notoriedad por sus papeles en series como Polizeiruf 110, Jenseits der Spree y República salvaje. Posteriormente alcanzó visibilidad internacional con su participación en la serie de suspenso de Netflix El pasado no duerme, donde interpretó a Neda. También hizo parte de Euphorie, adaptación alemana inspirada en la exitosa producción Euphoria.

En 2022 recibió el Premio del Cine Austriaco a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Fox in a Hole (El zorro en el agujero). Durante la ceremonia, la artista aprovechó su discurso para denunciar públicamente episodios de abuso sexual que aseguró haber sufrido dentro del mundo del cine y el teatro.

Semanas antes de su muerte, había sido elegida para interpretar a Astrid Kirchherr en la serie biográfica internacional Hamburg Days, un proyecto que apuntaba a consolidar su carrera fuera de Europa central y ampliar aún más su reconocimiento internacional.

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Su más reciente aparición destacada fue este año en el drama policial Polizeiruf, producción en la que reafirmó el talento que la convirtió en una de las actrices jóvenes con mayor proyección de su generación.

La inesperada muerte de Luna Jordan ha generado múltiples reacciones en la industria del entretenimiento, donde compañeros, directores y admiradores recuerdan su trabajo, su valentía y el prometedor futuro artístico que tenía por delante.