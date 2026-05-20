Myke Towers regresa a Bogotá: precios, localidades y todo lo que debe saber

Este 2026, Myke Towers regresará en show en solitario en Bogotá y espera superar el concierto que tuvo en 2025 en el Movistar Arena, que fu un éxito rotundo y un lleno total para el puertorriqueño que ha lo largo de su carrera ha construido una estrecha relación con el público colombiano.

La cita será el 22 de agosto en el Coliseo MedPlus en la vía que conecta la capital con Siberia. Allí, el interprete de canciones como "Cielo", "La La" o la reciente "W Sound" dará lo mejor de sí en un show que recorrerá todas sus canciones a lo largo de su carrera como artista.

Con una carrera que no ha dejado de crecer y consolidarse a nivel internacional, Myke Towers se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música urbana actual. Su talento lo ha llevado a recibir nominaciones al Latin Grammy y a ser reconocido por Billboard como Nuevo Artista del Año en 2021, reafirmando el impacto de su música en toda Latinoamérica y el mundo.

Precios de Myke Towers en Bogotá

Gradaría Zona 4 (Sec. 122) Vista Parcial — Etapa 2: $176.000 Gradaría Zona 4 Menores (Sec. 121) Vista Parcial — Etapa 2: $176.000 Gradaría Zona 3 (Sec. 100-108)

Etapa 1: $211.000

Etapa 2: $234.000 Platea Posterior

Etapa 1: $264.000

Etapa 2: $293.000 Gradaría Zona 2 Menores (Sec. 109-113)

Etapa 1: $306.000

Etapa 2: $340.000 Gradaría Zona 2 (Sec. 110-114)

Etapa 1: $306.000

Etapa 2: $340.000 Platea Delantera

Etapa 1: $369.000

Etapa 2: $410.000 Gradaría Zona 1 Menores (Sec. 115-119)

Etapa 1: $422.000

Etapa 2: $468.000 Gradaría Zona 1 (Sec. 116-120)

Etapa 1: $422.000

Etapa 2: $468.000

¿Cuándo y dónde comprar las boletas?

Las boletas para el concierto de Myke Towers en el Coliseo MedPlus, programado para el próximo 22 de agosto de 2026, estarán disponibles a través de TaquillaLive. La preventa exclusiva para fans comenzará el 19 de mayo a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el 20 de mayo a la misma hora, con un 15 % de descuento para quienes asistieron a Clásicos del Reggaetón Vol. 2.