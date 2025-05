Myke Towers y Quevedo se vuelven a unir para crear música un día 'Soleao'

Luego del éxito de 'Playa de Inglés' en 2023, el mundo quedó con ganas de más de Myke Towers y Quevedo en un mismo equipo, que, finalmente, vuelve a suceder en este 2025 con otra canción que apunta ser la más pegajosa en el mercado europeo en verano, o al menos así lo ve el artista español.

El mar será el protagonista nuevamente, que con estos dos artistas la playa se vuelve el escenario principal de la vida. Tal como ese éxito que fue tendencia mundial.

Myke Towers y Quevedo // Foto: Warner Music

"Se siente como un golpe de calor en plena madrugada, con percusiones precisas, un beat costero sin cliché y dos versos que no buscan complacer algoritmos sino marcar el paso de quienes entienden lo que realmente pasa en la playa cuando baja el sol. El resultado es una pieza magnética, pegajosa y sin artificios, que conecta desde lo local con una audiencia global", precisó Warner Music.

No es casualidad que esta colaboración vuelva a unir a dos artistas con raíces insulares —Puerto Rico y Gran Canaria—, pero tampoco es un gesto nostálgico. Es una declaración de identidad y ambición artística. Towers, con un año de dominio creativo total, demuestra que sus lanzamientos no responden a ciclos, sino a una visión clara, consolidada con giras europeas sold out y proyectos internacionales como su participación en la banda sonora de la película F1 protagonizada por Brad Pitt.

“He hecho colaboraciones con muchos colombianos y es como que le dieron ese lujo al reguetón, desde mi punto de vista. Cuando sonó un Maluma o un J Balvin, me gustó mucho esa era y siempre ha tenido algo Colombia así con la música, cuando vine en 2019 sentí esa presión (…) Si tuviera que escoger una canción, tengo que decir ‘Godiva’ con Ryan Castro y Blessd”, mencionó Towers a Blu Radio.