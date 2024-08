Myke Towers sorprende a sus fans con importante anuncio: conozca qué es

Durante el 9 y 10 de agosto de 2024, Myke Towers estuvo en territorio colombiano para sus conciertos en Bogotá y Medellín, respectivamente, que fueron un éxito y, según algunos, uno de los mejores shows de los últimos meses en el género urbano.

Pero el 8 de agosto, ante de medios de comunicación dio un anuncio importante y que el puertorriqueño llegaría con su nuevo álbum, ‘Pantera Negra’, que fue estrenado este 15 y confirmado durante un concierto con un show de drones que sorprendió a todos sus fans.

“Si me pongo a pensar en 2015, sabía que se iba a dar, pero no cuándo. Por eso en las altas y bajas tomaba como aprendizaje, yo sé que no llegué hasta acá solo y vamos a seguir dándole duro”, dijo el artista en medio de la rueda de prensa en Bogotá.

'Pantera Negra', el nuevo álbum de Myke Towers

El nuevo álbum será el quinto de estudio del artistas puertorriqueño y será presentado a finales del mes de agosto de 2024. Por ello, el artista colombiano estrenó el primer sencillo de esta entrega con 'Otra Noche' junto a Darell, un tema con un ambiente fresco y un ritmo contagioso que mezcla el reguetón viejo con el actual para invitar a bailar.

Éxito total en Medellín y Bogotá

En el Polideportivo Sur y el Movistar Arena el puertorriqueño la "rompió" con dos presentaciones inolvidables. Durante más de una hora hizo un viaje de clásico del reguetón de los últimos diez años, que muchos son colaboraciones en las cuales él participó, incluso, al lado de colombianos como Feid, Blessd, Ryan Castro, Sebastián Yatra, Maluma y otros más.

“He hecho colaboraciones con muchos colombianos y es como que le dieron ese lujo al reguetón, desde mi punto de vista. Cuando sonó un Maluma o un J Balvin, me gustó mucho esa era y siempre ha tenido algo Colombia así con la música, cuando vine en 2019 sentí esa presión (…) Si tuviera que escoger una canción, tengo que decir ‘Godiva’ con Ryan Castro y Blessd”, mencionó el artista a Blu Radio.