Myke Towers: "Los colombianos le dieron cierto lujo al reguetón; son capital"

En la noche de este viernes, 9 de agosto de 2024, Michael Anthony Torres Monge, conocido como Myke Towers, tendrá su primer espectáculo en solitario en toda su carrera en Colombia. Será el Movistar Arena de Bogotá en donde espera a más de 10.000 fanáticos del género urbano.

A sus 30 años, Towers cuenta con una amplia experiencia en la escena musical logrando tener grandes colaboraciones urbano. Por supuesto, su relación con Colombia no ha sido la excepción y en los últimos años ha sumado trabajos con Sebastián Yatra, Feid, Blessd, Ryan Castro, Ovy On The Drums y otros más.

“He hecho colaboraciones con muchos colombianos y es como que le dieron ese lujo al reguetón, desde mi punto de vista. Cuando sonó un Maluma o un J Balvin, me gustó mucho esa era y siempre ha tenido algo Colombia así con la música, cuando vine en 2019 sentí esa presión (…) Si tuviera que escoger una canción, tengo que decir ‘Godiva’ con Ryan Castro y Blessd”, mencionó el artista a Blu Radio.

Y es que, según él, "Colombia es capital del reguetón", si bien Puerto Rico ha sido pionera en el género al ser cuna de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny o Don Omar, mencionó que lo hecho por la escena urbana en Medellín ha transformado la forma de ver la música a nivel mundial, tanto que los colombianos pasaron a ser una inspiración.

Publicidad

Myke Towers, creador de canciones como 'La La', 'Kiki', 'Celos', 'Ulala', 'Diosa', 'Inocente' y otros más, lo consideran uno de los artistas más importantes a nivel mundial y su presentación en el Movistar Arena será un salto histórico para su carrera. Será desde las 11:00 de la noche cuando 'El Corazón de Bogotá' vibre y disfrute todo su recorrido musical, que, hasta ahora, ha sido un éxito para sus composiciones como artista.