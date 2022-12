¡No apta para miedosos! Las diez películas más terroríficas de los últimos 50 años

El reconocido portal IMDb , que recopila el puntaje que los usuarios de su plataforma dan a las películas, publicó su top de películas de terror más destacadas de todos los tiempos. Sin embargo, BLU Radio le da las mejores 10 de los últimos 50 años, según el sitio web.

A continuación, la lista de películas terroríficas que le helarán la sangre en este Halloween:

Publicidad

1. El Resplandor

Cuenta la historia de un padre que, por la influencia de una presencia maligna, intenta asesinar a su familia. Sin embargo, su hijo tiene visiones.

2. Alien

Publicidad

Relata cómo una nave espacial responde al llamado de emergencia de otra en la Luna, pero lo que se encuentran en ese lugar es una aterradora forma de vida.

Publicidad



3. Perfect Blue

Una joven, quien es una cantante reconocida, es perseguida por un hombre obsesionado con ella, pero también es atormentada por un fantasma.

4. El exorcista

Publicidad

Una joven es poseída por una entidad demoniaca y su madre pide ayuda a la iglesia para controlar la situación.

Publicidad

5. Let the Right One In

Un niño que es acosado se enamora de Eli, una joven con un misterioso poder que le ofrece venganza para quienes los molestan.

6. El amanecer de los muertos

Publicidad

Muestra una epidemia de zombis en Filadelfia y un grupo de personas intenta buscar refugio dentro de un centro comercial. Sin embargo, viven todo un ‘infierno’.

Publicidad



7. Evil dead

Un grupo de personas que sobreviven a una avalancha resucitan a los espíritus demoniacos con ayuda de un libro antiguo.

8. Halloween

Publicidad

Relata la historia del asesino en serie Michael Myers, quien escapa de un hospital psiquiátrico para volver a matar en el pueblo Haddonfield.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

9. Get out

Un joven afrodescendiente llamado Chris, conocer a los padres de su novia, quienes se muestran amables, pero nerviosos, él piensa que es por su color de piel, pero luego de un tiempo, Chris se da cuenta de un horrible secreto que ocultan sus suegros.

Le puede interesar: Conecta todos tus dispositivos y crea escenas para ahorrar tiempo

Publicidad

10. Saw

Publicidad

Muestra cómo dos personas entran en el ‘juego’ mortal de un asesino en serie, en el que solo uno puede salvarse mientras el otro tiene que morir.

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.