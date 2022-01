“No entiendo por qué hay viejas tan envidiosas”: Jessica Cediel envía contundente mensaje

Jessica Cediel no se guardó nada y a través de un video publicado en su cuenta de Instagram mostró su rechazo por las constantes críticas de algunos usuarios en redes sociales . Dijo que no está haciendo ningún daño.

La hermosa mujer comentó que, por el contrario, cuando ella ve a una mujer u hombre le manda “piropos” y resalta su belleza, por lo que no entiende porque “hay mujeres tan envidiosas”.

“Yo no entiendo por qué hay viejas tan envidiosas, dicen que no es envidia, pero yo si lo veo así. Por ejemplo, dicen ‘qué necesidad de mostrar, que el calzón, que la vaina’”.

Yo no hago nada que no haga otra persona del mundo, de la farándula o no de la farándula. Hay gente que sale en ropa interior, en vestido de baño, con traje elegante, con jeans o sudadera. Es normal y, por el contrario, cuando veo a una vieja linda, digo ‘wow, que cuerpo tan lindo, que pelo tan lindo añadió.

Cediel, además, señaló que hay que tener más tolerancia con los comentarios en redes sociales y que si a alguien no le gusta su contenido que “se vaya”, pues prefiere tener “calidad que cantidad”.

“A mí me gusta ver a la gente feliz (…) Además, no estoy haciendo nada malo, si soy feliz cuál es el problema. No estoy matando o robando a nadie. Hay que tener más lógica y tolerancia y, lo más importante, si no le gusta pues váyase porque prefiero tener calidad que cantidad”.

Vea el video aquí:

