No estés triste mi tesorito: El mensaje con el que Amparo Grisales recuerda a su mamá

Amparo Grisales recordó a su mamá con una publicación en Instagram por el tercer aniversario de su muerte.

No deje de leer: Fan le robó un beso a Andrés Cepeda durante concierto

Publicidad

La actriz escribió un emotivo mensaje en el que habla de su “mejor amiga, confidente e inspiración”.

“Siempre estás ahí diciéndome: no estés triste mi tesorito, que la vida solo te da cosas lindas, pero lo más lindo que me ha dado eres tú y no sabes cómo te extraño cada día”, escribió la diva de Colombia.

Además, agregó que, aunque su familia la extraña y recuerda todos los días, ellos siguen muy unidos.

“Eres nuestro ángel”, finalizó la jurado de Yo Me Llamo.

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.

Publicidad