"No me habla": Yina Calderón sobre tensa relación con su mamá tras anunciar sus nueve cirugías

Sigue la polémica por las nueve cirugías que se realizará la empresaria Yina Calder´ón para parecerse a una barbie humana, la primera en Colombia. La influenciadora reveló que su mamá no le habla desde que le contó sobre los procedimientos.

"Mi mamá no me habla, no me quiere hablar, no me contesta, pero bueno, tendrá su punto de vista sobre la cirugía que se me voy a realizar", dijo Yina contestándole a uno de sus seguidores sobre la relación actual con su mamá.

Hay que recordar que la mamá de la empresaria publicó videos, entre lágrimas, pidiendo oración por su hija y expresando su descontento con los procedimientos.

Vea aquí las palabras de Yina Calderón sobre la relación con su mamá: