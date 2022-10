¡No se quedó callada! Karol G habla sobre polémica de Anuel AA con Ivy Queen

La cantante Karol G rompió el silencio ante la pelea que tuvo en Instagram su novio Anuel AA con Ivy Queen. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales.



Con una pequeña corona en sus manos, como símbolo de la problemática, Karol G aclaró sus pensamientos sobre la ‘Diva’, Ivy Queen, quien se ofendió en días pasados por cuenta de un comentario de Anuel AA en el que aseguraba que la ‘reina del reguetón’ era su novia y no ella.



Cansada de las críticas, la artista compartió con sus seguidores lo que pensaba sobre este hecho y dijo que respetaba la trayectoria de Ivy Queen.



“A Ivy le he demostrado mi respeto como he podido, en mis redes sociales y en entrevistas. He tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos porque a ninguna de las que estamos hoy en día nos han regalado nada y nos ha costado mucho”, expresó Karol G en Instagram, quien también explicó el significado de la corona que tenía en sus manos.



“Esto es una corona, esto no existe, a nadie nos van a dar una corona por lo que hemos hecho”, y aclaró: “Yo no estoy buscando títulos, yo estoy buscando el éxito de mi carrera como creo que todo el mundo está haciendo todos los días, levantándose por un sueño”, puntualizó.



A su novio le agradeció el concepto que tiene de ella. Sin embargo, solo dijo que eso es solo producto de su trabajo.



Lea también: ¿Le pegó? Revelan supuesto video de Karol G y Anuel peleando en una vía pública



"A mi novio, gracias porque sé lo que quisiste decir, soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas y a todos ustedes vayan a hacer lo que les gusta y trabajen por eso, enchúfese, conéctese, les mando un beso", finalizó.



Vea aquí el video:



Publicidad