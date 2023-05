“No vemos actitud en ti, pierdes y te gusta”: Ricky critica a Sara en el Desafío The Box

En un nuevo capítulo del Desafío The Box las tensiones se hicieron presentes. En esta oportunidad, los equipos se enfrentaron en la prueba de sentencia y bienestar.

La prueba consistía en que cada integrante del equipo tenía que atravesar la pista, en medio del agua y las alturas.

Gamma fue el primer equipo en terminar, quienes celebraron por todo lo alto, pues en los últimos días no les ha ido muy bien. En el segundo lugar, Alpha logró culminar la prueba y para tristeza de Beta, no obtuvieron ningún beneficio y quedaron en la última posición.

Al no ganar la prueba, Beta ya no es el mejor equipo del ciclo, por esta razón, se generaron varias discusiones entre sus integrantes, pues Ricky le dijo varias cosas a Sara, ya que su rendimiento en las pruebas no era el mejor.

“En ti no vemos actitud, pierdes y te gusta, no te vemos cara de estresada y no vemos ganas de hacer las cosas y no es reírte, porque eso nos afecta a todos”, fueron las palabras de Ricky a Sara.

Ante esto, Sara les contó que ella no era muy fuerte físicamente y que había decidido entrar al Desafío para obtener más oportunidades laborales.

“Yo soy morronga, soy lenta, por más que me esfuerzo no me da, mis emociones yo las gestiono internamente. Me importan mis compañeros y doy lo mejor que tengo (...) Si no mejoro, yo me voy”, dijo Sara.

Además, como Gamma ganó la prueba obtuvieron varios privilegios, Gemma fue una de las beneficiadas por lo que le hicieron entrega de unas cartas de tarot.

Gemma, entre lágrimas las recibió, pues esas cartas son un tesoro para ella, teniendo en cuenta que ha estado involucrada en el mundo de la “magia”.

