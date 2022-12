Nunca he sido suficiente: contundente mensaje de Paulina Vega sobre la belleza

Paulina Vega dejó claro que su belleza, que ha deslumbrado al mundo, no siempre ha sido una ventaja en su vida como muchos creen. En su última publicación de Instagram deja claro que siempre fue criticada y aún recibe comentarios sobre cosas que “debe mejorar”.

“Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demás. “Camina como ellas” “haz dieta”, “párate como una princesa, como ella…”, escribió Paulina.

También señala que después de Miss Universo continuaron las críticas a su figura

“Empezó el reinado y me decían que me operara, que fuera más al gimnasio... en fin. Me criticaron cada pelo. Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debida ser más reina, arreglarme más, mostrar más”, asegura.

Paulina también siente que en la actualidad siguen las exigencias, no solo para ella, sino para el resto de las mujeres que incursionan en el mundo del modelaje o los medios.

“Ahora en las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa, muy caderona, que mis dientes son muy grandes y mucho más. Para ningún medio o ámbito he sido “suficiente” aunque para muchos de ustedes sea perfecta. ¿A quién debería escuchar?

Finalmente, Paulina deja una profunda reflexión y expresa que el apoyo de su familia ha sido fundamental, pues ahora no se toma en serio ni los halagos ni las críticas.