Otro capítulo en escándalo de Piqué y Shakira: nueva infidelidad sale a la luz

Un nuevo capítulo en la polémica vida amorosa de Gerard Piqué salió a la luz, reavivando el escándalo que rodea su relación pasada con lacantante colombiana Shakira . Según el periodista Javier de Hoyos, el exfutbolista español fue visto besándose con Yolanda Berrocal en una discoteca madrileña en 2010, en un momento que coincide con el inicio de su romance con la artista barranquillera. Esta revelación generó gran revuelo en los medios de comunicación y volvió a poner en el foco la vida privada de ambas celebridades.

La noticia se dio a conocer durante la Mercedes-Benz Fashion Week 2024 en Madrid, donde Berrocal fue abordada por diversos medios. En una entrevista con El Mundo, la exconcursante de reality shows fue cautelosa en sus declaraciones: "No sé qué decirte. Nunca he hablado de estos temas... ¿Pero de esto? No, jamás". Aunque evitó confirmar o desmentir la relación, sus palabras dejaron entrever cierta incomodidad al recordar el pasado.

Yola Berrocal habla de Shakira y Piqué Foto: Instagram: @yolaberrocal

En una segunda aparición pública, durante el último día de la semana de la moda, Berrocal fue nuevamente cuestionada por Europa Press sobre el supuesto affaire con Piqué. Visiblemente inquieta, se limitó a responder.

Es que no puedo, no voy a hablar... Lo siento porque entiendo que me tengas que preguntar, pero no voy a hablar Dijo Berrocal manteniendo su postura evasiva.

La exclusiva inicial fue publicada por la revista Cuore, lo que no solo desató un revuelo mediático sino que también planteó dudas sobre el inicio de la relación entre el exdefensa del Barcelona y la escultural cantante colombiana. Esta supuesta infidelidad, ocurrida en los inicios de su romance, despertó múltiples reacciones entre los seguidores de ambas figuras, avivando el interés y la especulación en redes sociales y medios de comunicación.

La relación entre Shakira y Piqué siempre ha estado bajo el ojo público, y esta nueva revelación solo ha alimentado más el debate sobre su historia juntos. Las plataformas digitales y la prensa tradicional han sido escenarios de opiniones divididas, mientras se siguen desenterrando detalles sobre lo que pudo haber ocurrido en aquellos primeros años de su relación.

Aunque Yola Berrocal ha mantenido una postura evasiva, su falta de desmentidos categóricos ha generado aún más sospechas. Los medios siguen pendientes de posibles nuevas declaraciones o testimonios que puedan arrojar luz sobre este supuesto triángulo amoroso, que continúa alimentando el interés y la controversia.

¿Quién es Yola Berrocal? La multifacética figura del entretenimiento español

Yola Berrocal, cuyo nombre completo es Yolanda del Prado Pascual Berrocal, es una reconocida bailarina, actriz y cantante que ha construido una amplia carrera en la televisión española. A lo largo de los años, se ha convertido en un rostro familiar gracias a su participación en diversos programas de televisión y realities, lo que la ha mantenido en el ojo público.

Uno de sus momentos más recientes en televisión fue su participación en Gran Hermano VIP, el año pasado, donde volvió a captar la atención de los espectadores. Además de su carrera en la pantalla, Berrocal ha ampliado su faceta profesional y actualmente se desempeña como mánager de otras celebridades en ascenso, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse en la industria del entretenimiento.

Su trayectoria en la televisión, junto con su incursión en la representación de talentos, ha consolidado a Yola Berrocal como una figura clave en el panorama mediático de España.