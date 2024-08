Otro colombiano estará en la Red Bull Final Internacional: conozca de quién se trata

Colombia tendrá otro representante en la RedBull Final Internacional que se llevará a cabo en Madrid, España, el 30 de noviembre de 2024. Se trata de Airon Lemus Cifuentes, conocido como Airon Punchline, que se unirá a Fat N y Valles-T tras quedarse con la Red Bull Batalla Torneo de Plazas en Buenos, Argentina.

No fue fácil, pero el colombiano demostró todo su talento para vencer a Navas, Inmigrante, Lou T y Ken Zingle, en octavos, cuartos, semifinal y final, respectivamente. Con esto, crecen las posibilidades de que el país haga historia a finales de año en territorio español en donde buscarán quitarle el título mundial a Chuty.

Airon Punchline, ganador de la Red Bull Batalla Torneo de Plazas // Foto: Red Bull

“Concentrado, firme y decidido en traer el cinturón a Colombia. Con ayuda de Dios así va a ser. Primero mucha fe, mucha concentración”, dijo en su momento Valles-T en diálogo con Blu Radio, que logró su pase a España tras quedarse con la Nacional a comienzos de julio de 2024.

Los tres representantes colombianos no lo tendrán fácil para lograr hace historia como visitante, el lugar, los rivales y todo el entorno de las Batallas tendrán a los representantes contra la pared, pero como dijo Valles-T, será el talento y amor por las cosas lo que les permita hacer historia.

“Antes de que me levantaran la mano yo sentía que había ganado. Dabas gracias porque se lo había pedido a Dios, el trabajo ya estaba hecho. Gracias, señor, porque te lo pedí, el trabajo está hecho y la misión está cumplida, me acuerdo de ti en este momento. Antes del éxito le estaba dando gracias a Dios (…) Me mentalicé en eso, me veía en el espejo que era campeón, campeón de la vida y quedó chévere podérmelo llevar sin tener que recurrir a palabras. Me lo imaginé sin réplicas, todo se dio”, añadió.