"Parece una drag queen”, le dicen a Luisa W por última foto y esta fue su respuesta

La instagramer y youtuber Luisa Fernanda W se unió a un particular reto este miércoles y compartió una imagen que sorprendió a varios de sus seguidores.

Se trata del #BratzChallenge, que consiste en imitar a las famosas muñecas que tienen este nombre, con un maquillaje exagerado que hace rersaltar ojos, labios y cejas.



“Me inspiré en @laura_makeup a hacer este challenge, me pareció lo más divertido del mundo, mañana les subo cómo hice este maquillaje imitando a una muñeca #Bratz, ¿qué youtuber o alguien de ustedes se le mide a hacerlo?”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los comentarios a la publicación no se hicieron esperar y algunos incluso le dijeron que parecía una drag queen, calificativo que no le molestó.



“Yo he visto draks hermosas, no las ofendas”, contestó.

Otra seguidora fue más allá y le escribió que se veía horrible, a lo que Luisa W contestó:



“¡Horrible no, espantosa! Pero ahora subo el video, pendientes”, sentenció.

La publicación, sin embargo, también agradó a muchos y ya tiene casi 100 mil likes en muy poco tiempo de haberse publicado.