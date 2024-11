Paul McCartney reconquistó Bogotá: así fue el concierto en El Campín

El legendario Paul McCartney , exintegrante de The Beatles, hizo vibrar a Bogotá en su concierto de la gira Got Back, reuniendo a generaciones de fanáticos en el Estadio El Campín. La noche del viernes fue un viaje emocional y musical a través de décadas de éxitos, donde la icónica voz de McCartney resonó como un eco de la época dorada del rock.

A tan solo una hora y media de comenzar el evento, la fila para ingresar al estadio ya daba vuelta a todo El Campín. Fans con camisetas de The Beatles, bandanas y hasta disfraces de la banda británica crearon una atmósfera de celebración anticipada. Los asistentes, con banderas de Colombia y símbolos de The Beatles, esperaban ansiosos el inicio del concierto, mientras un DJ ambientaba el lugar con mezclas de temas de McCartney.

Al caer la noche, el estadio lucía lleno de luces y emoción. A las 8:30 p.m., una proyección de imágenes de los Beatles preparó a la audiencia para recibir a una de las mayores leyendas vivas de la música. Desde su debut en Colombia hace 12 años, el regreso de McCartney fue un acontecimiento esperado por muchos.

El silencio se rompió de manera majestuosa cuando McCartney, con su característico bajo Hofner, arrancó el show con las primeras notas de "A Hard Day's Night".

Buenas noches rolos 🇨🇴😭

El saludo de @PaulMcCartney esta noche

¡Nosotros estamos demasiado felices de tenerte de nuevo aquí! ❤️#PaulMcCartney pic.twitter.com/Eu4wVy3jhH — Universal Music Colombia (@UMusicColombia) November 2, 2024

El público, ya entregado, se unió en gritos y aplausos, mientras McCartney saludaba en un español fluido con un cálido "¡Hola, Colombia! Buenas noches, rolos. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo".

Durante las casi tres horas de espectáculo, McCartney demostró que a sus 82 años sigue siendo un artista versátil y apasionado. Cambió entre el bajo, la guitarra, el piano e incluso el ukelele, logrando una conexión profunda con la audiencia.

Recuerdos de The Beatles y su etapa como solista

El concierto fue un recorrido completo por la carrera de McCartney. Interpretó temas de The Beatles, Wings y de su carrera como solista, llevando a los presentes por un viaje sonoro que abarcó más de seis décadas. Canciones como "My Valentine", que dedicó a su esposa Nancy presente en el público, dieron un toque romántico a la noche.

La primera parte del concierto se caracterizó por clásicos como "Can't Buy Me Love" y "Maybe I'm Amazed". La voz de McCartney, que parece haberse conservado intacta con los años, hizo vibrar a los asistentes, quienes coreaban cada palabra.

Momentos Emotivos: tributo a John Lennon y George Harrison

Uno de los momentos más emotivos fue cuando McCartney rindió homenaje a sus amigos y excompañeros de banda, John Lennon y George Harrison. Al interpretar "Here Today", una canción que escribió en honor a Lennon, la atmósfera del estadio se llenó de nostalgia y respeto. McCartney señaló al cielo, y los asistentes encendieron las linternas de sus celulares, creando un mar de luces en honor al fallecido beatle.

32.000 almas vibraron junto a Sir Paul McCartney en el que oficialmente fue el último concierto de la leyenda en nuestro país 🇨🇴🥹🙌🏻 pic.twitter.com/6GPjzZlurW — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 2, 2024

El homenaje a George Harrison llegó con la interpretación de "Something", utilizando un ukelele, instrumento que era uno de los favoritos de Harrison. Este tributo a los miembros de The Beatles fue un recordatorio de la trascendencia de la banda y de los lazos que compartieron como amigos y compañeros.

Un Espectáculo Visual: "Live and Let Die" y "Hey Jude"

A medida que avanzaba el concierto, McCartney y su banda sorprendieron a la audiencia con un espectáculo de luces y pirotecnia durante la interpretación de "Live and Let Die". El cielo de Bogotá se iluminó con fuegos artificiales, dando un toque visual impresionante que complementó la energía de la canción.

Otro momento inolvidable fue "Hey Jude", donde McCartney invitó al público a corear el icónico "na-na-na-na" en una especie de canto colectivo que resonó en cada rincón de El Campín. La canción fue una celebración de unidad, donde cada generación de fanáticos se unió en una sola voz.

El cierre: un viaje musical que abarca generaciones

Para cerrar la noche, McCartney eligió una secuencia de canciones que incluyó "Golden Slumbers", "Carry That Weight" y "The End". El público, lleno de emociones, respondió con aplausos y gritos, despidiendo al ícono de la música en un final que selló una noche inolvidable.