Película de directores colombianos inaugurará el Festival de Cannes

El Festival Internacional de Cine de Cannes anunció que será la cinta colombiana Pájaros de verano, de los directores colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra, la que inaugure la Quincena de Realizadores, que este año llega a su edición número 50.

En el mismo evento de apertura, el 9 de mayo a las 7:00 de la noche, el director Martin Scorsese será honrado con el premio Carroza de Oro por el gremio de directores franceses.

Publicidad

Los nombres de los directores Cristina Gallego y Ciro Guerra se unen a los de consagrados realizadores como Francis Ford Coppola, Claire Denis, Philippe Garrel o Marco Bellocchio, quienes en años recientes han tenido el honor de dar apertura con sus producciones a la Quincena de Realizadores de Cannes.

Vea aquí: ‘El abrazo de la serpiente’, entre las mejores películas de 2016

La historia se desarrolla en la época de la llamada ‘bonanza marimbera’ cuando el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos, fue un presagio de lo que marcaría a un país por décadas. En La Guajira, una familia Wayúu vivirá en carne propia las consecuencias del choque entre la ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero.

La directora Cristina Gallego, considera que fueron varios los factores decisivos para que los expertos eligieran Pájaros de verano para ser proyectada en la noche inaugural de la edición de los 50 años de la Quincena.

Publicidad

“Fueron muchas cosas: La expectativa después de nuestra película anterior El Abrazo de la serpiente, el trabajo de Ciro Guerra, el tratamiento e importancia histórica para el país y para el mundo de Pájaros de verano sobre el inicio del narcotráfico. Pero también es que en esta edición 50 se está mirando el trabajo de las mujeres en los diferentes roles creativos del cine como la dirección, la actuación, la escritura, en fin, no puedo ser muy objetiva siendo directora y productora, hay un sesgo. Hemos visto la reacción y tenido un buen feedback de las personas que ya la vieron y en las que creemos. Ahora tenemos que esperar cómo le va con la crítica, pero los que la han visto han sido muy generosos con sus apreciaciones”.

Pájaros de verano, una coproducción entre Colombia, México, Francia y Dinamarca, es producida por Cristina Gallego y Katrin Pors y tiene como casas productoras a Ciudad Lunar y Blond Indian Films, en coproducción con Snowglobe, Pimienta Films y Films Boutique; en asocio con Caracol Televisión, Cine Colombia, Dago García Producciones, Bord Cadre y Labodigital – EFD.

Publicidad

Lo que significa estrenar en la Quincena

En esta sección paralela e independiente del Festival de Cannes se han estrenado desde clásicos como Mean Streets de Martin Scorsese; Aguirre: la ira de Dios de Werner Herzog o Stranger than Paradise de Jim Jarmusch, hasta grandes éxitos del cine moderno como Whiplash de Damien Chazelle, The Florida Project de Sean Baker, Mustang de Deniz Gamze Erguven y No de Pablo Larraín.

Ha sido el lugar donde han estrenado sus películas directores como George Lucas, Spike Lee, Sofia Coppola, Robert Bresson, Michael Haneke, los hermanos Dardenne, Aki Kaurismaki, Denis Villeneuve, Bela Tarr, Sean Penn, Ken Loach, Alejandro Jodorowsky, Ang Lee, Carlos Reygadas, Todd Haynes, Xavier Dolan, Jacques Rivette, Atom Egoyan, Chantal Akerman, Bruno Dumont, William Friedkin, Nagisha Oshima, Ousmane Sembene, Maurice Pialat y Paul Schrader, entre muchos otros.

Retomando lo dicho por la directora colombiana, Cristina Gallego, el afiche de la Quincena este año le hace un homenaje a la mujer, a las cineastas y los personajes femeninos con una imagen del documental Algiers Pan-African Festival de William Klein.

Publicidad

Así lo explican las directivas de la Quincena:

“La heroína de nuestro afiche, capturada por William Klein, varias décadas atrás en Nueva York, justo antes de golpear la pelota con su bate, es justo como nuestras propias heroínas. Al igual que las cineastas que nos llevaron a sus sueños: Barbara Loden, Chantal Akerman, Mira Nair, Clio Barnard, Houda Benyamina, Chloé Zhao, Céline Sciamma, Deniz Gamze Ergüven, Rungano Nyoni o Sólveig Anspach. Ella presidirá la quincuagésima edición de una sección nacida rebelde, impresionando a los muchachos como en la foto”, aseguró Édouard Waintrop, director de la sección.