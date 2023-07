Pipe Bueno se 'erizó' con la presentación de 'Darío Gómez' en Yo Me Llamo: "Gracias por esto"

Este miércoles, 26 de julio, se cumplió un año de la muerte de Darío Gómez y como obra del destino tuvo su tributo en Yo Me Llamo cuando llegó su doble perfecto a conmover a todo el jurado, pero el que más feliz estuvo fue Pipe Bueno, quien vio a un viejo amigo reflejado en un fan del antioqueño.

Con el popular tema 'Sobreviviré', 'Darío Gómez conmovió a Pipe Bueno en el escenario de Yo Me Llamo. Al igual que el paisa, el joven personificó al antioqueño y elevó las emociones del cantante de música popular. "Hace un tributo, te agradezco por esto. Lo haces con mucho respeto", fueron algunas de sus palabras.

De inmediato la presentación de 'Darío Gómez' se viralizó en redes sociales, pues miles de internautas aseguraron volver a escuchar al 'Rey del despecho' en la voz de este joven y en el escenario de Yo Me Llamo.

"Sí pasaron a la Rosalía, le caen encima a Darío Gómez que estrés de gente"; "Yo no sé ustedes, pero a mí me sonó igualito al Darío Gómez original"; "No sé mucho de Darío Gómez, pero este man lo hace muy parecido"; "Yo no puedo creer que le hayan puesto peros a Darío Gómez quien lo hizo excelente", son algunos comentarios que generó la presentación de 'Darío Gómez'.

Los jurados que han estado en Yo Me Llamo

Desde hace varias temporadas la música popular se convirtió en protagonista de Yo Me Llamo; primero fue Pipe Bueno en 2017 que participó como jurado -que vuelve en esta nueva temporada-, además de la participación de Yeison Jiménez (2021) y Jessi Uribe (2019).

También expertos en imitación de voz han estados sentados en la mesa de jurada, como es el caso de Belkis Martínez (2015), Jairo Martínez (2011-2014) y Luz Amparo Grisales (2011-2014). También ha estado Julio Sabala.

