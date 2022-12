Por mis hijos me convierto en una fiera: fuerte amenaza de la exesposa de Guarín

Andreina Fiallo desató este jueves una polémica en las redes sociales luego de publicar más de 60 fotografías junto a sus hijos viajando alrededor del mundo, todo con el fin de explicar que a los pequeños les habían prohibido salir del país.

Con fotos de sus hijos Daniel y Danna Guarín en diferentes ciudades del mundo, la empresaria contó cuáles eran los planes de ella junto a los pequeños cada año, con quiénes ha viajado, incluso cuando ella aún era la esposa del futbolista colombiano.

Sin embargo, la cucuteña mostró públicamente su molestia al enterarse en octubre, luego de un viaje, que los menores tenían prohibido salir del país, algo por lo que aseguró que no se iba a quedar callada como, según ella, lo ha hecho hace mucho tiempo.

“Mis hijos están viviendo su vida y tomaron la sana decisión de alejarse de un tema que los tiene realmente cansados”, escribió la modelo haciendo referencia al divorcio que vivió con el padre de los niños, Fredy Guarín, quien ahora comparte una relación sentimental con Sara Uribe.

“Por mis hijos ya no me callo más, porque aquí los que merecen respeto son ellos. Sigo firme peleándome con el mundo por ellos. Me indigna que me les toquen sus derechos de libertad”, agregó.

Por otro lado, habló sobre “el error” que ella cometió al convertirse, según dijo, en una mujer “sumisa” y que se dejaba “manejar la vida”.

Finalmente, la empresaria dejó en claro que “cada quien tiene derecho a hacer su vida y rehacerla con quien quiera”, pero mantuvo firme su posición de que por sus hijos “deja de ser mamá por convertirse en una fiera”, con tal de ellos sean felices.

“Unos hijos de una relación que pasó merecen respeto guste o no, duela mucho el orgullo o no. Y si quedó grande brindarles algún día, dejarlos que sean felices y libres es el mejor acto de amor que alguien pueda tener”, puntualizó Fiallo.

