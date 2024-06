Prince, Los Bukis y Jane Fonda recibirán en 2025 estrella en Paseo de la Fama de Hollywood /

Prince, Los Bukis, Jane Fonda y David Beckham son algunos de los 36 artistas seleccionados para recibir una estrella en el Paseo de la Fama en 2025, informó este lunes la Cámara de Comercio de Hollywood.

"Cada uno de los galardonados encarna la esencia de la excelencia en sus respectivos campos. El comité y yo estamos impacientes por ver a nuestros galardonados formar parte de esta pasarela mundialmente famosa", expresó en un comunicado el presidente de la institución, Peter Roth.

El músico Prince, el legendario guitarrista autor de temas como 'Purple Rain', recibirá su estrella en un homenaje póstumo.

Su reconocimiento forma parte de la categoría de Grabación a la que también pertenecen la agrupación mexicana Los Bukis, liderada por Marco Antonio Solís, los británicos de Depeche Mode o la banda estadounidense de punk rock Green Day.

El apartado de Cine lo encabezan las actrices ganadoras al Óscar Jane Fonda ('Barbarella') y Jessica Chastain ('The Eyes of Tammy Faye'), así como el actor Emilio Estevez ('The Breakfast Club') o el actor irlandés nominado a la Academia Colin Farrell ('The Banshees of Inisherin').

Mientras que la presidenta del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) y protagonista de la serie de los años 90 'The Nanny', Fran Drescher, forma parte de la categoría de Televisión junto a actrices como Lauren Graham ('Gilmore Girls') o Molly Shannon ('Will & Grace') y actores como Courtney B. Vance ('61st Street').

Asimismo el exfutbolista británico David Beckham y la leyenda de los Dodgers Orel Hershiser son los únicos dos representantes de la generación 2025 en el apartado de Entretenimiento Deportivo.

Aún no se han programado las fechas de estas ceremonias y los galardonados tendrán dos años para fijar la fecha de entrega de estrellas.