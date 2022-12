“¿Qué te hiciste?”, le dicen a Evaluna por su radical cambio de look

Evaluna Montaner sorprendió a todos sus seguidores al publicar una imagen en la que deja ver su cambio de look. Muchos pensaron que la joven se había rapado la cabeza, pero ella misma los desmintió horas más tarde a través de su cuenta de Instagram.

“Por alguna razón, la gente piensa que me rapé, es rubio amigos, no me rapé, pero si me rapo ¿y qué?”, dijo la cantante.

El peinado, sin embargo, no pasó desapercibido en redes sociales y generó miles de comentarios a favor y en contra. El propio padre de Evaluna, Ricardo Montaner, se pronunció en la publicación.

“Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”, escribió su papá.

La publicación ya cuenta con casi 2 millones de likes y sigue dando de qué hablar en redes sociales.

