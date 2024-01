¿Quién es Alaqua Cox, la mujer que le da vida a Maya López en la serie de 'Echo'?

El pasado martes, 9 de enero, de 2024, llegó a Disney Plus la nueva serie de Marvel Studios ‘Echo’ , la cual narra la historia de Maya López (Alaqua Cox) una atleta y artista marcial sorda con un pasado indígena que aún tiene que descubrir. La nueva producción constará de tan solo cinco episodios que prometen mucha acción.

Ante medios de comunicación, la actriz Alaqua Cox, quien da vida a Maya López en la serie, manifestó su felicidad de interpretar dicho personaje que “hará sentir más incluida a una comunidad” debido a que el lenguaje de señas es la principal lengua durante la serie.

Cabe destacar que Cox es sorda también, por lo que su interpretación es mucho más natural en los episodios de la producción que, hasta ahora, han cautivado a millones de seguidores de la franquicia de Marvel Studios.

La actriz dijo que se siente identificada por su personaje ya que a lo largo de su vida ha tenido varias cirugías que la han convertido en una guerrera, al igual que Maya López ha tenido que afrontar traumas en su infancia que la han convertido en alguien ruda capaz de superar cualquier obstáculo.

Y es que Alaqua Cox siente en ella la imagen exacta de Maya López, que si bien tiene un pasado en la serie cercano al mundo indígena que ahora tiene que conocer una parte nueva de sí. Ahora, sobre las escenas de acciones, la actriz enfatizó que desde pequeña ha practicado varios deportes y que en compañía con su hermano (año y medio mayor) luchaban haciendo que adquiriera una personalidad mucho más fuerte que cualquier niña.

“Fui asignada a un equipo de especialistas de formación. Recibía formación cinco días a la semana, lo que me supuso un gran esfuerzo. Sin embargo, aprendí mucho y me preparé para el éxito en mi nuevo puesto (…) La formación me permitió aprender una amplia gama de habilidades, desde coreografías elaboradas hasta movimientos de lucha precisos. Fue una experiencia muy gratificante y desafiante a partes iguales”, dijo Cox.

Alaqua Cox, de 26 años, nació en Keshena, Wisconsin, Estados Unidos. Hasta ahora en el mundo actoral solo ha tenido el papel de Maya López, que espera sea la puerta a muchos más.

