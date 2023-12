'What If 2', la secuela del multiverso de Marvel trae nuevas historias y personajes

Regresa a Disney Plus la popular serie de Marvel Studios 'What If', que esta vez trae consigo nuevas historias y algunos personajes nunca antes vistos. Todo, luego del primer vistazo del multiverso que se dejó ver en la primer temporada que mostró un equipo de Vengadores renovado.

Serán un total de nueve episodios que llegarán a la plataforma de Disney Plus hasta el 31 de diciembre, es decir, cada día habrá un nuevo capítulo y una nueva historia por conocer de esta aventura multiversal. La serie antológica animada "Marvel's What If...?" cuestiona, revisa y reinventa momentos cinematográficos de Marvel con un elenco de voz estelar que incluye a estrellas que regresan para interpretar sus icónicos papeles.

Nuevamente, actores del elenco principal le darán voz a sus personajes, pero de forma animada: Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Kat Dennings, Michael Douglas, Idris Elba, Karen Gillan, Seth Green, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Laurence Fishburne, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Rachel House, Samuel L. Jackson, Jude Law, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, entre otros.

Esta es la lista de nueve episodios confirmada para 'What If 2':

¿Qué pasaría si… Nebula se uniera a los Nova Corps?

¿Qué pasaría si… Peter Quill atacara a los héroes más poderosos del planeta?

¿Qué pasaría si… Happy Hogan salvara la Navidad?

¿Qué pasaría si… Iron Man se estrellara contra el Gran Maestro?

¿Qué pasaría si… Capitana Carter luchara contra el Hydra Stomper?

¿Qué pasaría si… Kahhori reformara el mundo?

¿Qué pasaría si… Hela encontrara los diez anillos?

¿Qué pasaría si… Los Vengadores se unieran en 1602?

¿Qué pasaría si… Strange Supremo interviniera?

"Cate Blanchett realmente se metió de lleno en esta versión de Hela que tenemos. Y, por supuesto, Hayley Atwell como nuestra Capitana Carter -ver a ese personaje pasar por lo que pasa y seguir adelante- es increíble lo que Hayley aporta", dijo el director Bryan Andrews.

Publicidad

Le puede interesar