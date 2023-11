The Marvels: ¿por qué ver esta película?

Siempre he sostenido que la apreciación cinematográfica es muy subjetiva y está fuertemente marcada por el universo personal e individual de quien observa.

Por eso los comentarios y críticas sobre una película son tan diversos como los colores. Y lo evidenciamos esta semana con el estreno de ‘The Marvels’, la más reciente apuesta de películas de superhéroes en la que las protagonistas son mujeres.

He leído a quienes defienden la cinta, y he escuchado a quienes la destrozan sin compasión.

Los segundos argumentan una desconexión con la primera cinta de ‘Capitana Marvel’ y con el final de ‘Loki’, segunda temporada, y otros enlaces en el cada vez más amplio pero disperso universo cinematográfico de Marvel.

Y en ese sentido yo tengo que decir que desconozco mucho de los comics y del UCM, por eso la evaluación de ‘The Marvels’ la hago como un producto individual, como una película independiente de cualquier otra conexión.

Y a mí me pareció una película que logra el primer objetivo del cine: me entretuvo.

Mis expectativas sobre la cinta estaban sobre el piso: el tráiler no me había animado ni inspirado y la verdad es que me sorprendió, sobre todo, porque Imán Bellani en el papel de ‘Kamala’ logra darle a la cinta los componentes de comedia necesarios. El intercambio de poderes entre los personajes y las escenas de acción me permitieron salir con una imagen favorable.

Está claro que no es la mejor película de Marvel, está muy lejos de eso. Pero está bien. No es un desastre como algunos “expertos” la quieren hacer ver.

También se agradece la duración. La directora Nia Dacosta ha condensado la historia en una hora 45 minutos. Suficiente para una película de héroes y familiar.

Sigan sus instintos y busquen las películas y las historias que les gustan y NOS VEMOS EN EL CINE.

