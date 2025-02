Falta poco para que se lleve a cabo la edición número 59 del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más esperado del año. Este domingo, 9 de febrero, los Kansas City Chiefs , campeones en dos temporadas consecutivas, se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Luisiana, en un partido que promete emociones de principio a fin.

Sin embargo, el espectáculo no solo se centrará en el fútbol americano, sino también en uno de los momentos más icónicos del evento: el show de medio tiempo. Año tras año, la NFL sorprende con artistas de talla mundial que protagonizan una de las presentaciones más vistas en todo el planeta.



¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl 2025?

Para la edición 2025, el encargado de encender el escenario será el rapero Kendrick Lamar, quien estará acompañado por la cantante SZA.

Kendrick Lamar, uno de los artistas más influyentes del hip-hop en la última década, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la industria musical. Con 22 premios Grammy en su carrera, el rapero ha demostrado su talento con letras poderosas y un estilo único que lo han convertido en un referente del género.

Su más reciente victoria en los Grammy, gracias a su tema "Not Like Us", refuerza su impacto en la música y lo posiciona como una elección destacada para el Super Bowl.

Kendrick Lamar Foto: AFP

A Lamar lo acompañará SZA, una de las cantantes de R&B más aclamadas de los últimos años. Con éxitos como "Kill Bill" y "Good Days", la artista ha logrado consolidarse en la industria musical y será parte fundamental de este espectáculo que millones de personas seguirán en todo el mundo.

Antes del partido, los espectadores podrán disfrutar de una presentación especial de Post Malone, quien ofrecerá un show previo desde las 15:00 horas (CST) en el canal de YouTube de la NFL.

Con un partido de alto nivel, un espectáculo de medio tiempo protagonizado por Kendrick Lamar y SZA, y una audiencia global expectante, el Super Bowl 2025 promete ser un evento inolvidable para los fanáticos del fútbol americano y la música.