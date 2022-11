¿Quién "ex"? La indirecta de Michael Ortega en Twitter para quien fue su pareja

El futbolista colombiano Michael Ortega escribió un mensaje vía Twitter que dejó a más de uno pensativo. En el trino comparó al 2020 con una exnovia.

"Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex", escribió Ortega haciendo alusión a quien fue su pareja hace algún tiempo.

Hay que recordar que Michael estuvo a punto de casarse con la influencer y bailarina Andrea Valdiri. Sin embargo, se desconoce si este mensaje iba dirigido hacia ella.

Decenas de ususarios en esa red social la mencionaron, pero el jugador no se pronunció más al respecto.

Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex — Michael Ortega (@MichaelortegaJ) May 29, 2020