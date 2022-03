"Quizás no cachetada, pero tenía derecho": María C. Botero sobre bofetón de Will Smith a Chris Rock

La actriz colombiana María Cecilia Botero, quien interpretó a 'Alma', abuela de Mirabel en la película Encanto, habló en Mañanas BLU sobre su experiencia en la ceremonia de los premios Óscar. La artista se refirió a la sonora cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock .

"Al principio pensamos que era actuado, que estaba todo premeditado, pero no, no. Qué cosa tan rara, fue muy extraño, todo el mundo quedó en shock, nadie esperaba esa reacción. Le pegó de verdad, no fue un truco, fue un cachetadón tenaz. Sonó durísimo, fue impresionante. Siento que es una falta de respeto meterse con ese tipo de cosas. Es mi opinión personal, pero no para levantarse y dar una cachetada en pleno Óscar y que el mundo entero se diera cuenta, pero fue una experiencia", opinó la colombiana.

La artista contó que declinó a la invitación de asistir a la fiesta posterior a la gala, debido al extremo cansancio porque el evento se extendió desde el mediodía hasta altas horas de la noche.

"Los demás se fueron a rumbear y yo me vine al hotel con mi hijo. No sabía que me faltaba el premio en la hoja de vida, qué maravilla, estoy muy contenta. Cuando ya vimos la película, el día de la premier, me di cuenta que mi personaje era tan grande. Segundo, me di cuenta ya viendo completa lo que era la hermosura de película. Pensé que en Colombia iba a ir muy bien, pero nunca pensé también que fuera la repercusión mundial. Esto ha sido una cosa impresionante, me han llamado de la BBC de Londres, de Argentina, de España. Es una cosa como que uno no lo puede creer, una película de Disney con tantos mensajes del tema de la familia. No me imaginé que fuera a ser tan fuerte", dijo Botero.

"Yo no paraba de mirar, Steven Spielberg, Amodóvar, esos que uno ve siempre de lejos. parecía mentira. Todos, Kevin Kostner y todos lo saludan a uno amorosamente, como si lo conocieran. la gente súper amable, súper querida. Fue una experiencia única", añadió.