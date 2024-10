Raúl Ocampo reveló detalles de duelo por Alejandra Villafañe: “Me voy a volver a enamorar”

El actor Raúl Ocampo abrió su corazón luego de un año de la muerte de su novia Alejandra Villafañe, quien falleció luego de una larga lucha contra el cáncer.

En medio de una entrevista con el programa Los Enredados, de Caracol Televisión , el actor contó que esta fue una de las experiencias más duras que ha tenido que pasar, sin embargo, se mostró positivo con respecto al sentido de la vida el lugar que las personas ocupan a lo largo del camino.

Contó los momentos especiales que vivió con la actriz y reveló si ella se le ha manifestado de alguna manera luego de su muerte. Aunque aseguró que nunca la ha visto en sueños, contó que sí se le ha manifestado de maneras muy curiosas.

Ocampo aseguró que no se cierra al amor y señaló que está seguro de que se va a volver a enamorar, además dijo que, así como Villafañe fue uno de lo amores de su vida, seguramente llegará otro amor de su vida.

"Se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida". Y agregó, "se los juro también que proyecto tener hijos, ellos van a ser amores de mi vida, sus hijos, o sea mis nietos lo serán".

Sobre si ha visto o sentido a Villafañe, contó que alguna vez estaba en Budapest, en unas aguas termales, agua con azufre donde “no hay vida”, y allí bajó una pluma del cielo. “No hay gansos, patos y mucho menos gallinas allá en Budapest”, contó entre risas a lo que atribuyó que se trataba de una manifestación de la actriz.

Raúl Ocampo y Polilla

Raúl Ocampo reflexionó sobre la perdida de Polilla con respecto a la querida Gorda Fabiola. El humorista reveló que había soñado ya tres veces con su esposa después de su muerte.

A lo que Ocampo dijo entre risas: "Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como '¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!'”.