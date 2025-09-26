Rauw Alejandro lanza la continuación de 'Cosa Nuestra': "Con mucho amor"

Un 2025 mágico para la carrera del puertorriqueño Rauw Alejandro, que continúa ampliando los horizontes de la música global con el lanzamiento de 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', su esperado sexto álbum de estudio.
La producción, compuesta por 14 canciones, rinde homenaje a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, proponiendo un viaje sonoro que conecta raíces, memoria colectiva y modernidad.
"Cosa Nuestra: Capítulo 0 es el spin-off oficial y la historia de origen del aclamado quinto álbum de estudio de Rauw, Cosa Nuestra, actualmente nominado a Álbum del Año en la 26ª Entrega Anual del Latin GRAMMY y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards 2025. El álbum debutó en el puesto #1 de la lista Latin Albums y en el #6 del Billboard 200, haciendo historia como el primer álbum latino en colocar 15 canciones en el Spotify Global Top 200", contaron desde Sony Music.
Reúne colaboraciones de alto nivel con artistas como Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso, aportando frescura y diversidad al disco. Además, marca la primera incursión de Rauw en la salsa y la bachata.
Con esta producción, Rauw Alejandro reafirmó su versatilidad y su compromiso con la experimentación sonora, llevando la riqueza de la herencia afrocaribeña. Hito que fue celebrado por los seguidores del artista en sus redes sociales.
"Con mucho amor y cariño para mi gente de Puerto Rico, El Caribe y el mundo entero", expresó en sus redes sociales.