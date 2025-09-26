Rauw Alejandro lanza la continuación de 'Cosa Nuestra': "Con mucho amor"

Un 2025 mágico para la carrera del puertorriqueño Rauw Alejandro, que continúa ampliando los horizontes de la música global con el lanzamiento de 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', su esperado sexto álbum de estudio.

La producción, compuesta por 14 canciones, rinde homenaje a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, proponiendo un viaje sonoro que conecta raíces, memoria colectiva y modernidad.

"Cosa Nuestra: Capítulo 0 es el spin-off oficial y la historia de origen del aclamado quinto álbum de estudio de Rauw, Cosa Nuestra, actualmente nominado a Álbum del Año en la 26ª Entrega Anual del Latin GRAMMY y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards 2025. El álbum debutó en el puesto #1 de la lista Latin Albums y en el #6 del Billboard 200, haciendo historia como el primer álbum latino en colocar 15 canciones en el Spotify Global Top 200", contaron desde Sony Music.

Rauw Alejandro // Foto: AFP

Reúne colaboraciones de alto nivel con artistas como Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso, aportando frescura y diversidad al disco. Además, marca la primera incursión de Rauw en la salsa y la bachata.



Con esta producción, Rauw Alejandro reafirmó su versatilidad y su compromiso con la experimentación sonora, llevando la riqueza de la herencia afrocaribeña. Hito que fue celebrado por los seguidores del artista en sus redes sociales.

"Con mucho amor y cariño para mi gente de Puerto Rico, El Caribe y el mundo entero", expresó en sus redes sociales.

