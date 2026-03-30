Regresa Feid a Bogotá: código y lo que debe saber para acceder a la boletería

Lo que comenzó como un rumor y una hipótesis de redes sociales, se terminó volviendo realidad tras el estreno de Feid vs. Ferxxo, la primera de cuatro partes del ‘Green Print’, el proyecto más ambicioso de toda la carrera de Salomón Villada Hoyos, que ahora tendrá presentación en vivo con su ‘Falxxo Tour’ que aterriza en Bogotá.

Luego de presentarse en el teatro al aire libre Carlos Vieco en Medellín, el ‘Ferxxo’ llegará a la capital colombiana antes de estar casi mes y medio en Estados Unidos. Anuncio que hizo saber a través de redes sociales y, de inmediato, miles de fanáticos comenzaron a preparar sus carteras para hacer la compra de la boleta.



Boletas Feid Bogotá: esto es lo que debe saber

Lo primero es que, en redes sociales, el paisa explicó que los interesados debían registrarse en https://elgreenprint.com/ que les enviaría un código de registro; sin embargo, este no sería el de compra, sino los “más rápidos” empezaron a recibir desde este 30 de marzo otro código para la compra que se llevará a cabo este 31, por ende, si usted desea ir al concierto del ‘Ferxxo’ deberá hacer este proceso previamente.

Aunque no se ha revelado dónde ni por cuál tiquetera se hará la venta de boletas, muchos apuntan a TicketMaster debido a que en su parada en Medellín lo hizo por este medio. En cuanto al precio, en la capital de Antioquia lo manejó en 110.000 pesos, valor que podría ser parecido en Bogotá.

Feid // Foto: Universal Music Latin

¿Cuándo será el concierto de Feid en Bogotá?

Sin fecha oficial, muchos apuntan a que podría ser este fin de semana de 4 y 5 de abril. De la misma forma, el venue no ha sido confirmado por parte del artista.



Setlist del Falxxo Tour Feid