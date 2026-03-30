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Blu Radio  / Entretenimiento  / Regresa Feid a Bogotá: código y lo que debe saber para acceder a la boletería

Regresa Feid a Bogotá: código y lo que debe saber para acceder a la boletería

El 'Falxxo Tour' aterriza en la capital colombiana y este martes, 31 marzo, arrancará la venta de boletas. Esto lo que debe saber si piensa asistir al evento.

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