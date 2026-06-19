Regresa Luis Alfonso en Bogotá, esta vez en el MedPlus tras su primer estadio

La música popular colombiana vivirá una de sus noches más esperadas con la llegada de Luis Alfonso al Coliseo MedPlus de Bogotá con “La Fonda del Señorazo”, un espectáculo que promete convertirse en una de las producciones más importantes del género en el país. El próximo 7 de noviembre de 2026, el cantante reunirá a más de 14.000 personas en una experiencia diseñada para celebrar las raíces, las tradiciones y el orgullo por la cultura montañera que han marcado su trayectoria artística.

El evento, considerado hasta ahora el proyecto más ambicioso de Luis Alfonso, busca trascender el formato tradicional de un concierto para convertirse en una verdadera celebración de la identidad colombiana. Bajo el concepto “Donde lo fino es ser montañero”, el artista propone una noche en la que la música popular, la familia, la amistad y las costumbres nacionales serán los protagonistas.

Luis Alfonso se ha consolidado como una de las figuras con mayor crecimiento dentro de la música popular colombiana. Sus canciones han logrado posicionarse en plataformas digitales, emisoras y escenarios nacionales e internacionales, conectando con un público diverso que encuentra en su propuesta una representación de las historias cotidianas y los valores tradicionales del país.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

“La Fonda del Señorazo”, una experiencia inmersiva de cuatro horas

El Coliseo MedPlus será transformado en la que promete ser “la fonda más grande y contentosa de Colombia”, con una producción en formato 360° que permitirá a los asistentes disfrutar del espectáculo desde cualquier punto del recinto.



Durante aproximadamente cuatro horas, el público podrá vivir una puesta en escena diseñada especialmente para este evento, con música en vivo, invitados especiales, momentos sorpresa y una producción audiovisual pensada para generar una experiencia cercana entre el artista y sus seguidores.