René: la canción de ‘Residente’ que le ha arrancado lágrimas a más de uno

Los amantes de la música de René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’, no paran de hablar de su nueva canción y aseguran que les ha sacado varias lágrimas.

Se trata de un sencillo que estrenó el pasado 27 de febrero

en su cuenta de Youtube alcanzando millones de reproducciones en pocas horas.

Entérese de: ¿Por qué será que hay canciones en otro idioma que, aunque uno no las entienda, las ama?

Publicidad

En el video de esa canción, titulara ‘René’, el cantante puertorriqueño habla de su vida y deja ver un poco los sentimientos que ha tenido en lo más reciente de su carrera.

“Una noche me sentía muy, muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí”, precisó el artista.

“Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, indicó René en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Miles de seguidores en todo el mundo precisaron que esta nueva canción es un himno a los migrantes, otros indicaron que no aguantaron las lágrimas, mientras que otros precisaron que era un llamado de emergencia que lanzaba el cantante.

Aquí la canción:

Publicidad