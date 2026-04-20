Revelan la lista sonora de la película de 'Michael': ¿están sus favoritas?

La espera terminó y este 23 de abril llega a las principales salas de cine la nueva cinta de Universal Pictures, ‘Michael’, que contará la historia de Michael Jackson, el ‘Rey del Pop’ desde que era un niño hasta su éxito mundial como uno de los artistas más importantes de todos los tiempos.

Pero con el estreno de esta película biográfica, por supuesto, la música se volverá protagonista y Sony Music anunció la llegada de ‘Michael: Songs from the Motion’, el playlist que tendrá esta cinta en donde tendrá los mejores éxitos y la cual saldrá a la venta el 24 de abril.

Michael: Songs From the Motion Picture contiene 13 canciones que forman parte de la película, las cuales abarcan desde The Jackson 5 y The Jacksons hasta los éxitos como solista de Michael con “Off the Wall” y “Thriller”. La colección incluye grandes éxitos como “Billie Jean”, “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Human Nature” y más.

El soundtrack se lanzará en todos los formatos el 24 de abril. La edición en 2 LP incluirá versiones en distintos colores, entre ellas distintas opciones exclusivas. Pero la gran ausente de esta lista fue "Smooth Criminal", considerada una de las más importantes de su carrera.



Michael está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del ‘Rey del Pop’, en su interpretando a su tío. El elenco también incluye a Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones y Laura Harrier, junto con Miles Teller y Colman Domingo.

Playlist de la película de 'Michael'