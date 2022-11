Reviva la magia de Harry Potter con la Orquesta Sinfónica Nacional

Se trata de la interpretación de toda la música original de la famosa saga, que además tendrá en simultanea su proyección en una pantalla de alta definición de más de 12 metros.

‘Harry Potter and the Philosopher’s stone in Concert’ tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de julio.

Esta será la primera vez que el público capitalino presencie la unión de una orquesta sinfónica y una de las sagas más vistas en el mundo.

Para más información de las funciones y boleterías visite TuBoleta.com.