Robot quiso bailar como Michael Jackson: terminó tendido en el suelo

Un robot humanoide se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar una escena tan llamativa como inesperada. La máquina intentó imitar algunos de los pasos más icónicos de Michael Jackson frente al público, pero todo terminó en una aparatosa caída que dejó al robot inmóvil sobre el escenario.

El video comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas y sorpresa al ver cómo el humanoide arrancó con movimientos bastante precisos al ritmo de “Billie Jean”, una de las canciones más famosas del llamado 'Rey del Pop'.

Robot sorprendió con sus pasos de baile al ritmo de Michael Jackson

En las imágenes se observa cómo el robot logra coordinar varios movimientos corporales mientras sigue el ritmo de la música. Incluso, durante algunos segundos, parece ejecutar correctamente parte de la coreografía inspirada en Michael Jackson.



La precisión mecánica llamó la atención de los asistentes y de quienes vieron el clip en internet. Sin embargo, el espectáculo cambió por completo cuando el humanoide intentó subir unas escaleras mientras seguía bailando.

Primero estuvo cerca de perder el equilibrio, aunque consiguió recuperarse y continuar con la presentación. Pero en el segundo intento no tuvo la misma suerte.

Pusieron a un robot a bailar como Michael Jackson, pero la tecnología no aguanto el Flow y murio en el acto pic.twitter.com/ZSWUYtX80E — ElBuni (@therealbuni) May 20, 2026

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El robot cayó, se rompió y terminó retirado del escenario

El humanoide chocó contra los escalones, perdió estabilidad y terminó sufriendo daños en una de sus piernas robóticas. Tras el golpe, quedó tendido en el suelo sin capacidad de movimiento.

La escena generó asombro entre las personas que estaban presentes, mientras un agente de seguridad ingresó para retirar el robot del escenario ante la mirada de los asistentes.

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El video rápidamente dio la vuelta al mundo y acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios compararon el momento con una escena de comedia, mientras otros aprovecharon para debatir sobre los avances y limitaciones actuales de la robótica.

Perro robot sí logró hacer el famoso “moonwalk”

Aunque este robot humanoide no terminó bien parado, otras máquinas sí han demostrado mejores resultados en el baile. Uno de los casos más recordados ocurrió en 2018, cuando la empresa Boston Dynamics puso a prueba uno de sus robots con la canción “Uptown Funk”, de Mark Ronson y Bruno Mars.

En aquella ocasión, el robot sorprendió al ejecutar el famoso “moonwalk”, movimiento popularizado por Michael Jackson, además de otros pasos coordinados al ritmo de la música.

Ese tipo de demostraciones ha servido para mostrar el avance de la inteligencia artificial y la capacidad de movimiento de algunos robots modernos, aunque el reciente accidente viral dejó claro que todavía existen límites cuando las máquinas intentan comportarse como verdaderos artistas sobre un escenario.