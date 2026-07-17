Sale a la luz la verdadera causa de muerte del protagonista de 'Jurassic Park'

El fallecimiento del actor neozelandés Sam Neill, una de las figuras más reconocidas del cine internacional y recordado por su papel como el doctor Alan Grant en 'Jurassic Park', ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y la industria del entretenimiento.

Horas después de conocerse su muerte, su representante y personas cercanas aclararon cuál fue la enfermedad que provocó su deceso y desmintieron las versiones que comenzaron a circular en redes sociales.

De acuerdo con un comunicado entregado por Philip Grenz, representante del intérprete durante varios años, Neill falleció a causa de una neumonía. El pronunciamiento fue emitido luego de que surgieran informaciones imprecisas sobre las circunstancias de su muerte.

"Desde el fallecimiento de Sam Neill han aparecido varias historias con inexactitudes y falsedades absolutas", explicó Grenz, quien aseguró que habló directamente con la familia del actor para ofrecer información verificada a sus seguidores. En el mismo mensaje precisó que, antes de padecer la infección pulmonar, Neill había logrado superar un agresivo linfoma gracias a un innovador tratamiento de terapia CAR-T.



El actor Sam Neill durante la sesión de preguntas y respuestas de la serie "Happy Town" de ABC en Pasadena, California. El evento se llevó a cabo en el marco del Winter TCA Tour en enero de 2010. AFP

La noticia de su muerte también fue confirmada por su familia, que informó que el actor falleció en Sídney de manera repentina e inesperada. Neill tenía 78 años y deja cuatro hijos y ocho nietos.

La periodista australiana Laura Tingle, expareja del actor, reveló que el artista permanecía hospitalizado en la clínica privada St Vincent de Sídney debido a una neumonía. Según explicó en declaraciones para ABC Radio Sydney, durante las últimas semanas su estado de salud había sido delicado y sus allegados mantenían la esperanza de que lograra recuperarse.

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Tingle recordó que Neill había enfrentado una dura batalla contra una rara y agresiva forma de cáncer en la sangre. Aunque meses atrás anunció públicamente que estaba libre de la enfermedad, explicó que los tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia debilitaron considerablemente su sistema inmunológico, situación que terminó aumentando su vulnerabilidad frente a otras complicaciones médicas.

El representante del actor también informó que la familia respetará uno de los deseos que Neill manifestó en vida: despedirlo de manera íntima. Por esa razón, el homenaje se realizará en una ceremonia privada en su granja ubicada en Nueva Zelanda, en una fecha que será definida posteriormente.

La familia del actor neozelandés Sam Neill, reconocido internacionalmente por su papel en la franquicia Jurassic Park, confirmó su fallecimiento en Sídney a los 78 años. AFP

"Sam era un hombre extremadamente reservado y nunca disfrutó de la atención excesiva", señaló Grenz, al tiempo que pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos durante este difícil momento.

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La trayectoria de Sam Neill se extendió por más de cinco décadas y lo convirtió en uno de los actores más respetados de Oceanía. Su versatilidad le permitió participar tanto en producciones independientes como en grandes éxitos de Hollywood, consolidando una carrera marcada por personajes memorables.

Aunque interpretó papeles destacados en películas como La lección de piano y participó en exitosas producciones televisivas como Peaky Blinders, fue su interpretación del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, bajo la dirección de Steven Spielberg, la que lo inmortalizó ante millones de espectadores en todo el mundo.

Además de convertirse en un referente del cine comercial, Neill hizo parte de la generación de actores australianos y neozelandeses que alcanzó reconocimiento internacional desde finales de la década de 1970. Su trabajo lo llevó a compartir escena y protagonismo con algunas de las figuras más importantes de la industria, consolidando un legado artístico que permanecerá como uno de los más destacados de su generación.