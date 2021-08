¿Sara Uribe está embarazada de nuevo? La modelo responde

En medio de su trabajo, la modelo Sara Uribe se ha dedicado a estar activa en las redes sociales donde le saca tiempo a sus seguidores para responder diferentes interrogantes.

Esta vez, en medio de la dinámica, uno de sus seguidores le preguntó si se encontraba embarazada, a lo que la modelo respondió:

"¡Ay gorda, no! Yo sí me he subido unos kilitos, pero embarazo no, no".

Sin embargo, Sara Uribe ha manifestado en repetidas ocasiones su interés de volver a ser madre, pero tal vez más adelante. Hace unos meses la presentadora reveló que durante un tiempo estuvo en terapia psicológica por depresión, una enfermedad que aumentó bastante durante la pandemia.