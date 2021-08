Sara Uribe sacó de dudas a quienes cuestionan si su cola es operada o natural

La empresaria y modelo Sara Uribe sacó de dudas a varios de sus usuarios en redes sociales, quienes se han preguntado si su cola es operada o natural.

Uribe reiteró que sus glúteos son 100% naturales y que nunca se ha hecho ninguna intervención en esa parte del cuerpo.

"No me he hecho nada en la nalg* ombe. Entreno y mi cuerpo es súper agradecido, todo lo que como se me va para la nalg*.Hubo un tiempo en el que no me estaba queriendo y me descuide mucho", contó Sara a los internautas.

