La actriz Kimberly Reyes no se aguantó más y contestó, de manera tajante, a la pregunta que decenas de seguidores en Instagram le hacen a diario. Muchos quieren saber si, luego de su separación, ya tiene un nuevo amor, sin embargo, su respuesta dejó a muchos boquiabiertos.

"Basta a todos los que me escriben esto. Oye, que no, no puede uno estar soltera porque todo el mundo es el novio", escribió Kimberly a una de las tantas personas que le insisten con el tema.

Hay que recordar que la actriz ha sido víctima de los rumores posterior a su separación. Uno de ellos fue que, al parecer, tenía un contacto cercano con el futbolista James Rodríguez.

Vea aquí lo que dijo: