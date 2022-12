¿Se le olvidó? Esto fue lo que dijo Dayana Jaimes sobre felicitación de su suegra

Dayana Jaimes, la esposa del fallecido cantante vallenato Martín Elías, estuvo de cumpleaños por estos días y lo celebró en su vivienda en Valledupar junto a varios amigos y familiares.

La gran ausente, según lo confirmó la misma Dayana durante una ronda de preguntas en Instagram,

fue la mamá del artista Patricia Acosta, quien no la felicitó por sus 32 años de edad.

"La verdad no me acordaba de ella y no, no me felicitoó,

seguramente estaba ocupada alla en La Junta", dijo la viuda de Martín Elías.

Hay que recordar que mucho se ha hablado sobre la relación entre Dayana y su suegra, pero estas declaraciones de la esposa de Martín dejaron pensando a los cientos de seguidores del artista.

Vea aquí la respuesta completa de Dayana:

