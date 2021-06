Se sinceró: Pipe Bueno revela qué sintió al ver a Luisa Fernanda W y Jessica Cediel juntas

El cantante Pibe Bueno y esposo de la influenciadora Luisa Fernanda W se sinceró con los seguidores de su pareja y reveló lo que sintió al ver a Jessica Cediel junto a la mamá de su hijo.

La respuesta la dio durante el juego de preguntas y respuestas de Instagram cuyo titular tuvo verdad o reto.

La pregunta que le hicieron fue: ¿Qué sentiste al ver a Luisa con Jessica? o prefieres comerte una cebolla. A esto, el artista, quien se encontraba en un restaurante junto a Luisa, simuló pedir una cebolla entre risas, pero luego contestó la pregunta que le formularon.

"Es muy fácil, no sentí nada. Es una muy buena amiga, Luisa la había conocido por teléfono y se dio la oportunidad de que viniera a conocer al niño. Me sentí como buenos amigos y halagado por los hombres que me decían que soy un campeón", contest´o Pipe.